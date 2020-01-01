На Закарпатье школа-интернат стала очагом заражения коронавирусом

Инфекцию подтвердили у нескольких десятков человек.

На Закарпатье в Перечинской объединенной территориальной общине выявлено 26 больных коронавирусом. Очагом распространения инфекции оказался местный интернат. Об этом сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

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“В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирусом, 5 человек - из села Заричево и 21 - из города Перечин. Такую резкую вспышку заболеваний получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей“, - отметил Погориляк.

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате. По словам председателя ОТГ, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевания. Пять человек находится в медучреждениях в Ужгороде.

Погориляк также отметил, что на текущий момент в районе провели тестирование 185 человек.

Напомним, на Волыни выявили вспышку COVID-19 в психбольнице. Опасную инфекцию подхватили как минимум 5 пациентов и 10 врачей.

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