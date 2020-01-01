На Волыни вспышка COVID-19 в психбольнице: 1 человек умер, 15 болеют

Опасную инфекцию подхватили как минимум 5 пациентов и 10 врачей.

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы одна из пациенток умерла от коронавируса, еще 15 человек, включая часть персонала, заболели. Об этом информирует Офис омбудсмена Украины.

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Источником инфекции стала 49-летняя жительница Маневицкого района, которая поступила в клинику 23 апреля, а 4 мая скончалась от осложнений заболевания. У контактировавших с женщиной пациентов наблюдается повышенная температура, больных перевели в стационар инфекционной больницы.

По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, - говорится в сообщении.

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Персонал, контактировавший с заболевшей женщиной, сдал анализы и переведен в режим самоизоляции. Остальных работников и пациентов больницы планируют протестировать 7 мая.

Как выяснили представители Офиса омбудсмена, до 1 апреля медперсонал больницы в Олыке не был обеспечен защитными костюмами. Сейчас 50 спецкостюмов для врачей были переданы из Луцка. Есть задержки с выплатами врачам — медики получили только аванс за апрель.

Напомним, в конце апреля вспышку коронавируса выявили в психиатрической больнице Харькова. Там заразились 11 человек.

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