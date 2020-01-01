“Слуги” просят Кабмин открыть детсады с 1 июня

Депутаты монобольшинства выступили с инициативой.

Народные депутаты Украины от "Слуги народа" предложили Кабинету министров возобновить работу детских садов с 1 июня. Обращение к правительству подписали уже 52 нардепа.

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Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Нардеп отметила, что закрытые детсады являются чуть ли на главной проблемой во время карантина. Поэтому нужно принимать решение.

Раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове". Вскоре откроются офисы, а детсадов придется ждать до 1 сентября. Настроения украинских родителей трудно описать словами, которые можно говорить при детях - официальным языком это называется "рост социальной напряженности”, - написала Кравчук.

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“Слуги” предлагают открывать детские сады в 3 этапа:

Организовать "дежурные группы" с ограниченным временем пребывания и количеством мест - для детей с особыми потребностями и тех, у кого родители получили справку, что должны выйти на работу. Позволить всем детям находиться в садиках неполный день. Возобновить полноценный учебно-воспитательный процесс.

Под обращением уже подписались многие народные депутаты, в том числе и я. Спасибо Владимиру Воронову (депутату фракции от СН, - ред.) за такую важную инициативу, - добавила Кравчук.

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Документ facebook.com/yevheniya.khudzik

Документ facebook.com/yevheniya.khudzik

Напомним, в МОЗ объяснили, почему общественный транспорт работать пока не будет. Власти опасаются, что при возобновлении обычной работы транспорта люди начнут активно передвигаться без острой необходимости.

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