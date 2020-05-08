В МОЗ объяснили, почему общественный транспорт работать пока не будет

Власти опасаются, что при возобновлении обычной работы транспорта люди начнут активно передвигаться без острой необходимости.

Власть не будет продолжать карантин без надобности, но и полностью отменять его раньше времени также не станет. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет “LB.ua“.

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“Мы не будем держать страну все время в карантине, но нужно понимать, что нужно находить баланс. У нас сейчас немного успокоилась ситуация, но она успокоилась исключительно потому, что мы вовремя ввели карантин, преждевременный выход из карантина может свети на нет всё то, что мы делали эти два месяца“, - отметил он.

В частности, по словам Ляшко, пока не планируется быстрое снятие ограничений на проезд в общественном транспорте, в том числе междугороднем.

Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут без острой необходимости посещать какие-то места. На рынки поедут люди пожилого возраста... Большая миграция приведет к тому, что рушатся все принципы карантина, - сказал Ляшко.

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Он также отметил, что как только откроется общественный транспорт, в офисы начнут приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в оффлайн. Это приведет к увеличению контактов, сокращению социальной дистанции и росту угрозы заражения.

Напомним, глава Минздрава отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остается нестабильной. По этой причине в некоторых регионах могут усилить карантин.

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