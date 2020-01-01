Вспышка COVID-19 во Львове: Отменена часть карантинных послаблений

Городские власти решили частично сохранить карантинные ограничения, которые должны были отменить с понедельника.

Во Львове из-за стремительного роста числа больных COVID-19 городские власти решили оставить в силе часть карантинных ограничений, которые должны были отменить с 11 мая. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый во время брифинга.

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Он отметил, что после консультаций с эпидемиологами городские власти решили, как и было запланировано, с 11 мая открыть для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуальных занятий спортом. Также позволят работать непродовольственным магазинам, в частности книжным и строительным, летним террасам кафе и ресторанов с соблюдением санитарных норм.

В то же время львовские чиновники решили оставить пока закрытыми парикмахерские, салоны красоты, маникюрные кабинеты и магазины, где продают одежду и обувь. Закрытыми будут оставаться также визовые центры, городские музеи и библиотеки. Откроют только музей “Шевченковский гай“, потому что он работает в формате “под открытым небом“. Также для посетителей откроют Лычаковское кладбище.

Эти решения (об открытии - ред.) мы будем принимать 12 мая после анализа эпидемиологической ситуации, - сказал Садовый.

Напомним, в пятницу, 8 мая, во Львове собрался штаб быстрого реагирования из-за вспышки COVID-19. В городе третий день растет число зараженных коронавирусной инфекцией.

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