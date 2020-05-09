Кличко попросил Саакашвили помочь снести секонд-хенд на Шулявке

Мэр Киева попросил помощи у Саакашвили.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил новоназначенного главу исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаила Саакашвили помочь в достройке Шулявского моста.

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Об этом он заявил в ходе программы “Свобода слова” Савика Шустера.

Кличко обратился к Саакашвили с призывом снести магазин секонд-хенда, который мешает достроить Шулявкий мост.

Михеил, прошу вас… Вот есть Шулявский мост, есть 5-ый цех, в котором продается секонд-хенд. Мы уже летом должны было полностью развязку запустить. По каким-то непонятным причинам Фонд госимущества не передает эту старую рухлядь, на которой растут деревья. […] На государственном уровне мы стучим-стучим-стучим. Я даже угрожал, что я сяду на экскаватор и снесем к чертовой матери этот 5-й цех. Инфраструктура города. Пожалуйста, я знаю, что Саакашвили может это сделать. Помогите Днепру, помогите Киеву, будем вам очень благодарны, - сказал Кличко.

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В ответ на это Саакашвили сказал, что “прекрасно знает, о чем идет речь”, и напомнил, как сам садился на трактор и сносил заборы олигархов на пляжах Одессы. Он также отметил, что “сейчас надо не стрелки друг на друга переводить, а вместе садиться и все эти дыры затирать”.

Напомним, премьер-министр Грузии назвал Саакашвили авантюристом. Глава правительства Грузии прокомментировал скандал.

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