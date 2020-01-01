Белорусская авиакомпания забрала украинцев из Судана и Анголы
Самолет вылетел в субботу, 9 мая, из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а уже сегодня борт должен прибыть в Минск, на борту 6 украинцев.
Белорусская авиакомпания Белавиа эвакуировала из Судана и Анголы украинцев, которые не смогли вылететь из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, сообщает БЕЛТА.
Сегодня, 10 мая, выполняется чартерный рейс для эвакуации белорусов и иностранцев из Анголы и Судана.
"На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по делам — в служебных командировках", — рассказали в белорусской авиакомпании.
Самолет авиакомпании вылетел, в субботу, 9 мая, из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а уже сегодня борт должен прибыть в Минск.
Напомним, что в пятницу, 8 мая, в киевский аэропорт Борисполь прибыли восемь эвакуационных авиарейсов из Ливана, ОАЭ, Кувейта, Чехии, Германии и Латвии. Пограничники оформили на въезд более 560 граждан Украины.
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