Белорусская авиакомпания забрала украинцев из Судана и Анголы

Самолет вылетел в субботу, 9 мая, из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а уже сегодня борт должен прибыть в Минск, на борту 6 украинцев.

Белорусская авиакомпания Белавиа эвакуировала из Судана и Анголы украинцев, которые не смогли вылететь из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, 10 мая, выполняется чартерный рейс для эвакуации белорусов и иностранцев из Анголы и Судана.

"На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по делам — в служебных командировках", — рассказали в белорусской авиакомпании.

Самолет авиакомпании вылетел, в субботу, 9 мая, из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а уже сегодня борт должен прибыть в Минск.