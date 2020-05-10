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В Нидерландах найдена мертвой украинка с круизного судна

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Тело женщины обнаружили в воде за бортом судна. Правоохранители считают, что она совершила самоубийство.
Круизный лайнер Regal Princess
Круизный лайнер Regal Princess

В голландском Роттердаме найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа судна Regal Princess, сообщил в понедельник, 11 мая, директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Интерфакс-Украина.

"10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна. По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства", - говорится в сообщении.

Тело погибшей доставили в местный морг, а родственники умершей уведомлены о факте смерти.

Ранее стало известно о смерти украинского моряка в Мексике

 

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Теги: МИД Украины, украинцы, Нидерланды, украинка, Роттердам
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Источник: korrespondent.net

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