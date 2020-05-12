Украинские спецслужбы заявляют о раскрытии группы интернет-агитаторов, призывавших к разрушению Украины.

В Ивано-Франковске и Хмельницком работали агитаторы сепаратистов – СБУ

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В Ивано-Франковске и Хмельницком работали агитаторы сепаратистов – СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержения власти в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Досудебное расследование установило, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского направления. Злоумышленники действовали под “прикрытием“ украинской SMM-структуры.

В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное - агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины. Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя.

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Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения решается. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, СБУ заявила о задержании подозреваемых в поджоге синагоги 20 апреля в Херсоне. Злоумышленниками оказались два парня, фанаты нацистской идеологии. Парни путем поджога решили “отметить“ годовщину рождения Адольфа Гитлера.

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