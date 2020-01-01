Под Львовом женщина сожгла дом бывшего мужа

Полицейские задержали злоумышленницу.

Во Сколевском районе Львовской области женщина подожгла дом своего бывшего мужа.

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Об этом сообщает издание Щоденний Львів, ссылаясь на собственные источники в полиции.

По предварительной информации, на месте пожара работала следственно-оперативная группа. После локализации пожара правоохранители выяснили, что жилищно-хозяйственный дом, принадлежащий местному жителю, был полностью уничтожен огнем. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

Во ходе досудебного расследования работники Сколевского отделения полиции выяснили, что дом занялся в результате умышленного поджога. Злоумышленницу нашли оперативно. Ею оказалась бывшая жена владельца дома - 48-летняя жительница того же села. Как пояснила подозреваемая, дом она подожгла за неприязненных отношений с мужем.

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Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда.

Напомним, в центре Киева горела баня на 20 этаже жилого дома. В доме была включена система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу.

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