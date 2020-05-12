В Киеве ограбили нардепа Савченко, - СМИ

Ольга Савченко оказалась жертвой воров.

В Киеве обокрали народного депутата от партии “Слуга народа” Ольгу Савченко.

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Об этом сообщает издание Klymenko Time, ссылаясь на сводки полиции, которые оказались в распоряжении редакции.

По данным издания, в столице обокрали автомобиль, которым пользуется народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Савченко. Формально, владельцем машины является киевлянин Духота.

11 мая в 8.50 в Дарницком районе города Киева в полицию обратилась народный депутат Украины О. Савченко, 1989 г. рождения. Она заявила, что в течение ночи на улице столицы неизвестный разбил стекло в автомобиле Audi Q8 (владелец – киевлянин Духота, 1983 г. рождения), которым она пользуется, и похитил рабочий ноутбук Lenovo и два флеш-накопителя, - сказано в сообщении.

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Факт кражи занесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 УК Украины (кража). Также издание написало, что неизвестный нанес материальный ущерб на общую сумму 26 630 грн.

Напомним, в столице обокрали сотрудника Офиса генпрокурора. Имени пострадавшего пока не называют.

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