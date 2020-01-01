Шмыгаль обещает медреформу по образцу Германии

Премьер-министр отметил успехи ФРГ в борьбе с коронавирусом на фоне катастрофы в соседних с ней странах.

Денис Шмыгаль хочет в Украине медицину как в Германии Фейсбук Кабмина

При реформировании системы здравоохранения Украина будет ориентироваться на опыт Германии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Правительственный портал.

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Отмечается, что медицинская реформа важна, нужна и будет продолжена, однако коронавирус внес свои коррективы.

“Мы сейчас думаем над возможной корректировкой некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться, в том числе и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всего в Европе отреагировала на вызовы“, - подчеркнул Шмыгаль.

Меркель в свою очередь предложила поддержку в этом процессе и определила специального советника, который будет оказывать консультативную помощь.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал медреформу, которая всех устроит. По его словам, Министерство здравоохранения завершит медицинскую реформу в Украине, избежав увольнений медиков и закрытия медучреждений.

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