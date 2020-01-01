Новости Донбасса 13 мая: Украинские военные ранили 5 боевиков

Сепаратисты 9 раз обстреливали позиции ВСУ.

В течение минувших суток, 12 мая, на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим “тишины“. Ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных “Минском“ минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ у Павлополя и дважды вблизи Старогнатовка противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 13 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ у Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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