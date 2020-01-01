В Украине 16 425 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 628 случаев;
- Волынская область - 510 случаев;
- Днепропетровская область - 773 случая;
- Донецкая область - 102 случая;
- Житомирская область - 530 случаев;
- Закарпатская область - 764 случая;
- Запорожская область - 331 случай;
- Ивано-Франковская область - 1144 случая;
- Кировоградская область - 428 случаев;
- г. Киев - 1960 случаев;
- Киевская область - 1049 случаев;
- Львовская область - 870 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 225 случаев;
- Одесская область - 680 случаев;
- Полтавская область - 257 случаев;
- Ровенская область - 1045 случаев;
- Сумская область - 157 случаев;
- Тернопольская область - 1028 случаев;
- Харьковская область - 672 случая;
- Херсонская область - 165 случаев;
- Хмельницкая область - 196 случаев;
- Черновицкая область - 2444 случая;
- Черкасская область - 346 случаев;
- Черниговская область - 79 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии. Гуманитарная катастрофа затронет четверть миллиона людей. ООН готовит трехмесячный запас продовольствия для наиболее уязвимых стран.
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