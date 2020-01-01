Больницы США отказались от пожароопасных российских аппаратов ИВЛ

Российские аппараты ИВЛ не рассчитаны на электросеть США и оказались пожароопасными, в связи с чем будут переданы федеральным органам власти.

Американские больницы, куда в рамках гумпомощи были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", возвращают их из-за ненадобности и опасности. Об этом во вторник, 12 мая, сообщило издание BuzzFeed.

Российские аппараты рассчитаны на электроэнергию 220 вольт, в то время, как в США в сети 110 вольт.

Американским больницам, вероятно, повезло, что эти аппараты так и не были подключены, учитывая пожары, вызванные оборудованием ИВЛ в самой России. По данным российских СМИ, во вторник один из таких аппаратов загорелся в больнице Санкт-Петербурга, не выдержав нагрузки. В результате погибли пять человек, в том числе подключенный к аппарату пациент, а также еще четверо отравились угарным газом. Подобный случай произошел также в Москве.

При этом, в Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям отметили, что знают об инцидентах с ИВЛ в России. "Выводы расследования пожаров, проведенного российскими властями, помогут нам принять решение относительно дальнейшего применения этих аппаратов", - добавила пресс-секретарь.

Американские больницы передадут опасные аппараты ИВЛ федеральным органам власти.

Так, по информации местных органов власти, из штата Нью-Йорк в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США будут возвращены 30 российских аппаратов ИВЛ, из Нью-Джерси – 15 таких единиц. При этом, власть на местах дипломатично сформулировала отказ тем, что кривая заболеваний, к счастью, не была такой высокой, поэтому российское медоборудование не понадобилось.

Напомним, 1 апреля, после разговора президентов США и России, российский транспортный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка с грузом, который в России прорекламировали как "гуманитарную помощь" для США. На следующий день Госдеп сообщил, что это была партия медсредств, купленных в России Соединенными Штатами. Позже стало известно, что Россия выставила счет за свою "гумпомощь" в размере $600 тысяч. В МИД РФ заявили, что США оплатили половину груза для борьбы с коронавирусом.

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