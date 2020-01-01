Смягчение карантина в Украине: В Минздраве назвали даты

Ведомство готовит официальное постановление о смягчении карантина.

Министерство здравоохранения подготовило алгоритм постепенно выхода Украины из карантина. Ведомство подготовило контрольные даты по смягчению карантина - 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По словам Степанова, разработан алгоритм выхода страны из карантина, то есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.

Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-ое и так далее, - сказал Степанов.

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Также глава МОЗ анонсировал, что на ближайшем заседании Кабмина будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также открытие детских садов планируют представить на этой неделе.

Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением, - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

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