Тищенко заявил, что у него с кумом Ермаком “строгие отношения”

Нардеп отметил, что глава ОП к нему относится так же, как и к другим депутатам.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Николай Тищенко заявил, что у него с главой Офиса президента Андреем Ермаком только деловые и строгие отношения, несмотря на то, что они являются кумовьями и дружат 30 лет.

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Об этом Тищенко рассказал в интервью Украинской правде.

Тищенко призвал не спекулировать на теме того, что он является кумом главы ОП Андрея Ермака.

Смотрите, я - кум, мы знакомы более 30 лет, но я не хочу спекуляций на этой теме и еще раз призываю: не следует спекулировать. У нас профессиональные отношения. Более могу сказать - и они еще строже, чем если бы это было по отношению к любому другому народному депутату. Потому что у нас нет права на ошибку. Мы работаем в страну, - сказал Тищенко.

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Напомним, народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко отрицает факт жесткого разговора с президентом Владимиром Зеленским касательно скандала с рестораном "Велюр", который работал во время карантина.

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