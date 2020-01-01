Мужчина сдал копам похитителей, когда его отпустили собрать выкуп

На Днепропетровщине полицейские задержали банду похитителей, которые требовали выкуп с местного жителя.

Пятеро жителей Днепропетровской области избили мужчину битами, положили его в багажник, вывезли в Першотравенск и потребовали за освобождение 500 тысяч гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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“11 мая в 05:00 в 37-летнему жителю Терновки позвонил знакомый, который попросил помощи с машиной. На автодороге между селами в Павлоградском районе, куда приехал потерпевший, его ждала группа молодых людей с битами. Они сразу напали на мужчину и стали бить. Затем связали, положили в багажник, завязали глаза и повезли в г. Першотравенск. При этом отобрали мобильный телефон, документы и автомобиль“, — сообщили в полиции.

Жертву держали в квартире одного из домов Першотравенска, били и требовали полмиллиона гривен.

Когда мужчина согласился найти деньги, его отвезли домой и пообещали вскоре вернуться. Мужчина сразу обратился за помощью в полицию, — рассказали стражи порядка.

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В состав преступной группы входили пятеро мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Троих из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Четверых вымогателей полицейским удалось задержать, еще одного разыскивают. Если вина похитителей будет доказана, им грозит до 12 лет за решеткой.

Напомним, в Одессе спецназ обезвредил банду вымогателей, похитивших человека. Злоумышленники выкрали жителя Киевской области и требовали огромный выкуп.

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