“Может, лучше стальное?”: На “мосту Кличко” снова треснуло стекло

Участок снова перегородили красной лентой.

На известном пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск, которое в народе часто называют “мостом Кличко”, снова треснуло стекло.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Автор фотографии из места событий даже иронично предложил вместо стекла установить на мосту стальные плиты. Такой вариант будет более надежным.

Может, нафиг то стекло? И лучше металлическое что-то установить? - написал автор публикации.

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Комментаторы предположили, что во время установки моста была нарушения технология, ведь настолько часто стеклянное покрытие не может лопать.

Фотофакт Киев Оперативный

Напомним, ранее Кличко заявил, что на строительстве стеклянного моста сэкономили 100 млн. Выводы экспертов свидетельствуют о существенной экономии денег, утверждает городской голова.

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