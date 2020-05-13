Рябошапка: Богдан является архитектором победы Зеленского на выборах

Экс-генпрокурор рассказал, какую роль сыграл Богдан в судьбе президента.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах благодаря усилиям бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка во время интервью LB.ua.

В Богдана очень хорошее видение. В конце концов, Богдан является архитектором победы на выборах. Он обыграл Порошенко и власть. Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом, - сказал Рябошапка.

Читай также: САП завела дело на экс-генпрокурора Рябошапку

Между тем, журналист назвал Богдана “другом Рябошапки”, которого тот будет защищать и поддерживать. Рябошапка не стал этого отрицать, а также выразил мнение, что стиль поведения Богдана “приносил большую пользу” Зеленскому.

Кому-то, возможно, стиль его поведения выглядел неприемлемым. Но он приносил большую пользу президенту и его офису ... Я знаю, что его поддержали представители западного мира, иностранных посольств. Он с ними встречался, общался, объяснял, что он делает, - рассказал Рябошапка.

Читай также: Бывший генпрокурор Рябошапка считает, что дело Гандзюк "слили"

Кроме того, бывший генпрокурор отметил, что у Богдана действитель носложный характер. Вероятно, именно по этой причине Зеленскому было не очень комфортно с ним работать.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выдержал паузу и пошел атакой на действующую главу Офисе генпрокурора Ирину Венедиктову.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.