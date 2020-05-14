Мэр Черновцов: Больницы переполнены, ситуация тяжелая

На Буковине эпидемия не утихает уже более двух месяцев.

В Черновцах динамика заболевания коронавирусом остается стабильно тяжелой, а городские больницы заполнены больными. Об этом заявил мэр города Алексей Каспрук в эфире одного из телеканалов, пишет Интерфакс-Украина.

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“Стабильно тяжелая динамика. На сегодняшний день у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и с тяжелыми случаями пневмонии“, - сказал городской голова Черновцов.

В то же время мэр сообщил, что 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла все ограничения, которые были “поверх“ правительственных ограничений.

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По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания, 2 смерти и 35 выздоровлений. Всего с начала эпидемии в регионе 2516 заболевших, 89 умерших и 464 выздоровевших. На текущий момент в области болеет 1 963 человек (на 35 больше, чем днем ранее).

Напомним, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

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