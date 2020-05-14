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Мэр Черновцов: Больницы переполнены, ситуация тяжелая

Комментариев: 3
На Буковине эпидемия не утихает уже более двух месяцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Командование Медицинских сил

В Черновцах динамика заболевания коронавирусом остается стабильно тяжелой, а городские больницы заполнены больными. Об этом заявил мэр города Алексей Каспрук в эфире одного из телеканалов, пишет Интерфакс-Украина.

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“Стабильно тяжелая динамика. На сегодняшний день у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и с тяжелыми случаями пневмонии“, - сказал городской голова Черновцов.

В то же время мэр сообщил, что 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла все ограничения, которые были “поверх“ правительственных ограничений.

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По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания, 2 смерти и 35 выздоровлений. Всего с начала эпидемии в регионе 2516 заболевших, 89 умерших и 464 выздоровевших. На текущий момент в области болеет 1 963 человек (на 35 больше, чем днем ранее).

Напомним, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

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Теги: коронавирус, Черновцы, Черновицкая область, больница
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Комментариев (3)
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Владослав    14.05.2020, 14:40
Оценка:  -22
Владослав
Я поражаюсь бездеятельности нашей власти и беспомощности всей медицины! Оксигенотерапия применялась нашими предками еще в начале 20-го века и В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (https://o2-spb.ru/info/articles/ o-kislorode/dlya-chego-nuzhna-kis lorodnaya-podushka-i-kak-ey-polzo vatsya/)!
Владослав    14.05.2020, 14:42
Оценка:  -11
Владослав
Другое дело, что цены на кислородные подушки и маски к ним взлетели до небес! А что же сложного в их собственном производстве? Не понимаю ...
Pepsomen    14.05.2020, 13:59
Оценка:  0
Pepsomen
А с чего бы этой эпидемии утихать если тамошнее стадо не соблюдает карантин?Коронавирус,в отличие от кори,не передаётся по воздуху.Но от кори есть и вакцины и лекарства.П от коронавируа ничего этого нет.Как там на чернлвцах МОРГ под открытым(!) небом?Аншлаг?
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