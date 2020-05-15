В Киеве мужчина хотел взорвать гранату в магазине из-за просьбы надеть маску

Инцидент произошел в Смоленском районе Киева.

В Смоленском районе Киева вооруженный гранатой мужчина угрожал сотрудникам и посетителям одного из супермаркетов.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным копов, вызов поступил из одного из супермаркетов по улице Кудряшова. На адрес выехали наряд полиции охраны, а также следственно-оперативная группа и взрывотехники.

На месте удалось установить, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты. Охранник магазина сделал ему замечание. Между тем, нарушитель проигнорировал просьбу надеть маску. Затем он начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

Мужчину задержали facebook.com/UA.KyivPolice

Проведен поверхностный обыск facebook.com/UA.KyivPolice

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Личность нарушителя удалось установить довольно оперативно. Им оказался 38-летний житель Черкасской области. Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили гранату “РГД-5“ и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов, - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, под Львовом мужчина угрожал взорвать ресторан. Злоумышленник зашел в заведение общественного питания в городе Винники и заявил, что у него есть граната.

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