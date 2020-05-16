“Устроил шухер”: Дубинский и Шустер поскандалили из-за ток-шоу

Нардеп отметил, что его пригласили, но в эфир не пустили.

“Слуга народа” Александр Дубинский заявил, что Савик Шустер пригласил его на ток-шоу “Свобода слова”, но в эфир не пустил.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

Савик Шустер обо#рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на#бывает каждую украинскую семью при помощи и.o. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире, - написал Дубинский.

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После обвинений один из журналистов программы в кулуарах заявил, что Дубинского на самом деле пригласили поучаствовать в ток-шоу, но его участие должно было быть по скайпу в связи с пандемией коронавируса. Также журналист отметил, что в студии точно рассчитано количество людей, которые могут находиться, согласно правилам карантина, а также подчеркнул, что нарушать карантинные правила никто не будет, поскольку расстояние между гостями должно быть не менее 1,5 метра. При этом он заявил, что другие участники программы согласились на участие в режиме видеосвязи, однако "слуга народа" Дубинский не захотел принимать участие в таком формате.

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Также журналист добавил, что программа готовит официальную позицию касательно скандала.

Сам создатель ток-шоу Савик Шустер не остался в стороне и оперативно прокомментировал скандал с Дубинским.

Он заявил, что Дубинский был согласован на участие по скайпу. Он был согласен.

Шустер также отметил, что в его программе впервые собралось три премьер-министра (Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман). Кроме того, к дискуссии были приглашены эксперты, в частности был приглашен и "слуга народа", глава профильного комитета Андрей Герус, но он отказался приходить на передачу.

Далее Шустер отметил, что где-то "решили, что вместо Геруса будет Дубинский", но с журналистами “Свободы слова” никто этого не согласовал.

Устроил шухер, говорит чистое и абсолютное вранье. В своем в стриме… Это подстава, личный пиар и провокация. Хотите вернуться к прежним временам - вперед и с песней, - резюмировал Шустер.

Сам Дубинский в Facebook заявил, что оправдание нехваткой места в студии выглядит неправдоподобно.

Причина моего неучастия в эфире Савика Ринатовича - надуманная и смехотворная. Там, где должны были разместиться сто зрителей, можно было разместить, как минимум, 20-30 человек. Но Савик просто не мог расстроить Рината Леонидовича правдой про тарифы, - написал Дубинский.

Напомним, Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева. Нардеп подтвердил информацию.

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