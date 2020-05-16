Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Устроил шухер”: Дубинский и Шустер поскандалили из-за ток-шоу

Комментариев: 3
Нардеп отметил, что его пригласили, но в эфир не пустили.
Шустер и Дубинский
Шустер и Дубинский
фотоколлаж

“Слуга народа” Александр Дубинский заявил, что Савик Шустер пригласил его на ток-шоу “Свобода слова”, но в эфир не пустил.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

Савик Шустер обо#рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на#бывает каждую украинскую семью при помощи и.o. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире, - написал Дубинский.

Читай также: Бужанский заявил о намерениях баллотироваться на пост мєра Днепра

После обвинений один из журналистов программы в кулуарах заявил, что Дубинского на самом деле пригласили поучаствовать в ток-шоу, но его участие должно было быть по скайпу в связи с пандемией коронавируса. Также журналист отметил, что в студии точно рассчитано количество людей, которые могут находиться, согласно правилам карантина, а также подчеркнул, что нарушать карантинные правила никто не будет, поскольку расстояние между гостями должно быть не менее 1,5 метра. При этом он заявил, что другие участники программы согласились на участие в режиме видеосвязи, однако "слуга народа" Дубинский не захотел принимать участие в таком формате.

Читай также: Американцы хотят избавиться от Ермака, - нардеп Дубинский

Также журналист добавил, что программа готовит официальную позицию касательно скандала.

Сам создатель ток-шоу Савик Шустер не остался в стороне и оперативно прокомментировал скандал с Дубинским.

Он заявил, что Дубинский был согласован на участие по скайпу. Он был согласен. 

Шустер также отметил, что в его программе впервые собралось три премьер-министра (Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман). Кроме того, к дискуссии были приглашены эксперты, в частности был приглашен и "слуга народа", глава профильного комитета Андрей Герус, но он отказался приходить на передачу. 

Далее Шустер отметил, что где-то "решили, что вместо Геруса будет Дубинский", но с журналистами “Свободы слова” никто этого не согласовал.

Устроил шухер, говорит чистое и абсолютное вранье. В своем в стриме… Это подстава, личный пиар и провокация. Хотите вернуться к прежним временам - вперед и с песней, - резюмировал Шустер.

Сам Дубинский в Facebook заявил, что оправдание нехваткой места в студии выглядит неправдоподобно.

Причина моего неучастия в эфире Савика Ринатовича - надуманная и смехотворная. Там, где должны были разместиться сто зрителей, можно было разместить, как минимум, 20-30 человек. Но Савик просто не мог расстроить Рината Леонидовича правдой про тарифы, - написал Дубинский.

Напомним, Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева. Нардеп подтвердил информацию.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Шустер, Дубинский, скандал, ток-шоу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
В0ЛАНД    16.05.2020, 11:53
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Шавик действительно подошвы Ахметову лижет уже давно.А тариф на электроэнергию для предприятий у нас действительно один из самых высоких в мире.Для населения же тариф на электроэнергию пока самый высокий в Европе.
ВосставшийИзБана    16.05.2020, 11:29
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А про своего хозяина это чмо рассказать не хотело? И про то, как заблокировали закон против его господина.
krolikoff_net    16.05.2020, 11:16
Оценка:  +1
krolikoff_net
Всем клоунам у нас в стране уже хватает арены. Надо срочно строить новые цирки.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь