Под Киевом разоблачили работающий зал с азартными играми

Полиция провела обыски.

В Софиевской Борщаговке Киевской области полиция разоблачила очередной зал азартных игр.

Читай также: В Киеве “накрыли“ онлайн-казино с месячным оборотом в $1 миллион

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, о функционировании незаконного заведения азартных игр копам сообщила женщина на условиях анонимности.

В ходе проверки информация подтвердилась. В помещении правоохранители провели неотложный обыск. Из заведения изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игровой сфере. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, - сообщили в полиции.

Читай также: СБУ заблокировала более 30 онлайн-казино

На данный момент полиция проводит все следственные мероприятия для установления причастных к незаконному игорному бизнесу.

О заведении сообщила женщина facebook.com/pol.kyivregion

Заведение функционировало в Софиевской Борщаговке facebook.com/pol.kyivregion

Продолжается следствие facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, в Киеве полицейские накрыли еще один салон азартных игр. Игорное заведение находилось в Голосеевском районе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.