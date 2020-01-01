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Под Киевом разоблачили работающий зал с азартными играми

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Полиция провела обыски.
Проведены обыски
Проведены обыски
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В Софиевской Борщаговке Киевской области полиция разоблачила очередной зал азартных игр. 

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, о функционировании незаконного заведения азартных игр копам сообщила женщина на условиях анонимности.

В ходе проверки информация подтвердилась. В помещении правоохранители провели неотложный обыск. Из заведения изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игровой сфере. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, - сообщили в полиции.

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На данный момент полиция проводит все следственные мероприятия для установления причастных к незаконному игорному бизнесу.

О заведении сообщила женщина
О заведении сообщила женщина
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Заведение функционировало в Софиевской Борщаговке
Заведение функционировало в Софиевской Борщаговке
facebook.com/pol.kyivregion

Продолжается следствие
Продолжается следствие
facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, в Киеве полицейские накрыли еще один салон азартных игр. Игорное заведение находилось в Голосеевском районе.

 

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Теги: Киевская Борщаговка, казино, азартные игры
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