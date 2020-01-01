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Под Киевом обанкротившийся фермер выбросил тонны моркови

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Из-за карантинных ограничений предприниматель не смог распродать урожай и просто выбросил его.
Тонны овощей брошены гнить под открытым небом
Тонны овощей брошены гнить под открытым небом
кадр из видео

В Киевской области фермер выбросил тонны моркови, которую не смог сбыть из-за карантина. В сети опубликовали видео с впечатляющими кадрами, на которых запечатлены горы выброшенных овощей.

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Местные жители, которые начали собирать выброшенные овощи на корм скотине, сообщили, что фермер обанкротился, поэтому и выбросил урожай.

Напомним, в начале мая фермер  из Одесской области, потерявший из-за засухи весь урожай, покончил с собой. В похожей безвыходной ситуации находится значительная часть аграриев в регионе.

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Теги: урожай, морковь, фермер
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