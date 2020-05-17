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Агрессия РФ вернула на украинскую землю политические репрессии – МИД

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В дипломатическом ведомстве сравнили советские репрессии с репрессиями на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Украинцев снова стали сажать за политические взгляды - МИД
Украинцев снова стали сажать за политические взгляды - МИД
depositphotos.com

Россия шестой год проводит на оккупированных украинских территориях массовые и системные репрессии. Об этом говорится в комментарии МИД Украины ко Дню памяти жертв политических репрессий.

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“17 мая Украина чтит память жертв тоталитарной идеологии СССР. Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, грубо уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение“, - говорится в заявлении.

Отмечается, что вся правда о преступлениях советского режима открылась украинцам с опозданием на несколько десятилетий уже в независимой Украине.

Впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом. Речь, к сожалению, идет не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии, - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Как подчеркнули в МИД, в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения в тюрьмы, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами.

Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением, - отмечают в МИД.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник “Быковнянские могилы“ и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

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Теги: ОРДЛО, Крым, Россия, репрессии, МИД
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Комментариев (3)
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Vixerunt    17.05.2020, 15:42
Оценка:  -1
Vixerunt
Vodavozz-- конечно нет, в СССР тоже жили самые счастливые люди на земле (пока эту консервную банку не откр). Не путайте действительность и раша_пропаганду.
Vodavozz    17.05.2020, 15:29
Оценка:  -24
Vodavozz
Не стоит выдавать желаемое за действительное,клоуны спижозные.Никаких политических репрессий в Крыму и в ЛДНР нет.В отличии от нашей недостраны,где по-прежнему каждого инакомыслящего псевдопатриоты на ставке называют кремлёвским агентом,путинским проектом,пророссийским,антиукраин ским...
БРОКЕР_666    17.05.2020, 15:33
Оценка:  0
БРОКЕР_666
ну да - и в вашей недостране к0цапстане они тоже есть
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