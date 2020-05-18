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Россияне в Минске с пренебрежением относятся к боевикам – Резников

Комментариев: 1
Представитель Украины рассказал, как члены российской делегации отзываются о своих "подопечных".
Алексей Резников
Алексей Резников
Фейсбук МинВОТ

Представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не являются самостоятельными субъектами переговоров, что подтверждает своим отношением к ним и Россия. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер Алексей Резников в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

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“Они настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих “приглашенных“ по названиям двух городов: говорят “Донецк“ и “Луганск“. Всё. Хотя в самом Минском тексте написано “представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей“, - подчеркнул Резников.

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По словам украинского вице-премьера, во время разговоров с представителями Российской Федерации на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение “наши подопечные“.

Как отметил Резников, россияне в ТКГ относятся к представителям ОРДЛО с пренебрежением, и “кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно“.

Напомним, ранее Резников заявил, что представители ОРДЛО в ТКГ имеют российское гражданство. Российские паспорта имеют представитель группировки “ЛНР“ Владислав Дейнего и представитель “ДНР“ Наталья Никонорова.

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Теги: Резников, ТКГ, ОРДЛО, боевики, ДНР, ЛНР, Россия
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Комментариев (1)
ktrvbcffer    18.05.2020, 12:58
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Главное что Россия с почтением и уважением относится к таким упоротым клоунам-песдоболам как Резников.))))))))))))))
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