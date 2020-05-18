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В ОП хотят включить в переговорную группу по Донбассу депутатов “Голоса”

Комментариев: 2
Появились новые детали о составе делегации в ТКГ.
Состав украинской делегации будет обновлен
Состав украинской делегации будет обновлен
president.gov.ua

Депутатов из разных парламентских фракций хотят пригласить принять участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Об этом заявил первый замглавы делегации в ТКГ, вице-премьер Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, - уже говорят, что "плохо". Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам. Причем, если бы это были объективные претензии. А так - мы не доверяем просто самому факту, и уже начинаем это оспаривать. Та сторона этим пользуется и говорит: "А, так у них там бардак внутри, эти переговорщики не имеют общественной легитимности”, - сказал Резников.

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Кроме того, вице-премьер добавил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ ее руководство получило право привлекать в рабочие группы ТКГ депутатов Верховной Рады. Также привлечены эксперты.

И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций. И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу минского процесса, - добавил Резников.

Напомним, в ходе крайнего заседания ТКГ в режиме видеоконференции украинская делегация предъявила участникам копии российских паспортов представителя боевиков так называемой “ЛНР“ Владислава Дейнего. Также гражданкой РФ является и представительница боевиков так называемой “ДНР“ Наталья Никонорова.

 

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Теги: Резников, ТКГ, Голос, депутаты
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Комментариев (2)
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Лис@7777777    18.05.2020, 14:48
Оценка:  -22
Лис@7777777
Главное подстилку херащенко туда не включали
ftb1    18.05.2020, 14:46
Оценка:  0
ftb1
Ну да, "Голос сороса" конечно самая влиятельная партия в Украине, особенно на не подконтрольных территориях, и со "свободы" не забудьте пригласить, мириться так мириться.
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