В Харькове водитель устроил стрельбу из-за нарушения ПДД

Появились первые детали из места инцидента.

Утром 18 мая в Харькове на улице Героев Труда произошла стрельба, причиной которой стало нарушение ПДД. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным полиции, водитель автомобиля марки Honda Civic совершил два выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону автомобиля марки Renault Sandero, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

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На данный момент полиция решает вопрос о квалификации инцидента по Уголовному кодексу Украины. Личный состав полиции Харькова ориентирован на установление и задержание инициатора стрельбы, владельца автомобиля Honda Civic.

Напомним, в Хмельницком мужчина ранил копа, пытавшегося остановить домашнее насилие. Пьяный мужчина открыл огонь из травматического пистолета по полицейским, которых вызвала его дочь.

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