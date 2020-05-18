Около миллиона компенсации за жилье: экс-нардепу сообщили о подозрении

Отмечается, что экс-нардеп уже фигурирует в громком деле.

Экс-нардепу Верховной Рады восьмого созыва сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье. По данным следствия, экс-нардеп присвоил 937 тыс. гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В ведомстве отметили, что подозрение экс-нардепу детективы НАБУ вручили сегодня, 18 мая.

По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн с ноября 2014 года по август 2019 года, - сказано в сообщении.

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Кроме того, в НАБУ отметили, что экс-депутат также имеет статус подозреваемого в деле по факту завладения 20 млн долларов "Ощадбанка".

По данным ведомства, в 2013-2015 годах должностные лица частных фирм, входивших в группу "Креатив", в сговоре с чиновниками "Ощадбанка" подделали документы и незаконно получили в госбанке кредит на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника. После получения денег дельцы вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, обладавших ценной недвижимостью.

Напомним, экс-нардеп Черненко признался в коррупции и вернул деньги. Нардеп вернул 580 тысяч гривен.

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