В Украину вернулись дожди: прогноз погоды на 19 мая

Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды.

Во вторник, 19 мая, в Украине преимущественно будет дождливая погода. Кроме того, ночи будут прохладными, а в некоторых областях ожидаются холодные ночи.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На Западе Украины 19 мая ожидается преимущественно дождливый день. На протяжении дня столбик термометра поднимется до +24 градусов по Цельсию. Ночью минимально ожидается +6 градусов.

На Востоке страны сегодня ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. В Донецкой и Луганской областях - солнце. Температура воздуха днем колеблется от +14 до +17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов.

Южным регионам синоптики обещают сухой и солнечный день. Днем воздух прогреется от +19 до +24 градусов по Цельсию, ночью - до +9.

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В северной части страны 19 мая ожидаются дожди. На термометре +16…+19 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов.

В Центральной Украине будет тепло, но пасмурно. Ожидаются дожди. Днем ожидается +18…+23, а ночью - до +6 градусов.

В столице ожидаются дожди. На протяжении дня воздух прогреется от +16 до +18 градусов. Ночью температура опустится до +7 градусов.

Напомним, в Киеве постепенно очищается воздух. До сих пор фиксируется превышение допустимых концентраций отдельных веществ, но в целом состояние воздуха в столице улучшается.

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