Рада разблокировала "антиколомойский" закон: теперь его можно подписать

Парламент устранил последние юридические препятствия для подписания закона руководством страны.

Верховная Рада сняла препятствия для подписания закона о банках (так называемый “антиколомойский закон“) спикером парламента. Как указано на сайте парламента, народные депутаты рассмотрели и отклонили оба проекта постановления (№2571-д-П и №2571-д-П1), которыми предлагалось отменить результаты голосования за указанный закон.

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Авторами этих проектов постановлений выступили ранее исключенный из фракции “Слуга народа“ Антон Поляков и представитель фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский. В поддержку их инициативы выступили лишь 78 и 84 нардепов соответственно.

Отклонив эти постановления, Верховная Рада сняла юридические препятствия для подписания закона о банках спикером парлмента и президентом.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции “Слуга народа“, зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон. Аналогичный проект постановления зарегистрировал “слуга народа“ Александр Дубинский.

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