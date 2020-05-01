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Зарплаты, война и коррупция: украинцы назвали главные проблемы страны

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Появился свежий соцопрос.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Украинцы считают наиболее серьезной проблемой страны высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. На втором рейтинга самых серьезных проблем стоит коррупция.

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Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По итогу соцопроса удалось узнать, что топ-5 проблем Украины по версии ее граждан выглядит следующим образом:

  1. высокая стоимость жизни и низкие зарплаты - 92,2% респондентов (67% считают проблему очень серьезной, 25,2% - скорее серьезной);
  2. коррупция - 91,2% украинцев (69% считают проблему очень серьезной, 22,2% - скорее серьезной);
  3. высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг - 90,7% респондентов (67,3% считают проблему очень серьезной, 23,4% - скорее серьезной);
  4. военные действия в Донецкой и Луганской областях - 89,8% опрошенных (72,7% считают проблему очень серьезной, 17,1% - скорее серьезной);
  5. несправедливость в системе правосудия - 86% граждан (59,9% считают проблему очень серьезной, 26,1% - скорее серьезной).

Данные исследования
Данные исследования
Info Sapiens

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Отметим, что вторая волна опроса проведено компанией Info Sapiens в период с 4 марта  по 8 апреля 2020 года в рамках национально репрезентативного опроса проведено 2516 личных интервью. Программа финансируется Европейским союзом и софинансируется и внедряется Министерством иностранных дел Дании.

Напомним, треть украинцев считает, что ситуация с COVID-19 в стране улучшилась. Появились данные свежего исследования.

 

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Теги: соцопрос, Украина, проблемы страны
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