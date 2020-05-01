Зарплаты, война и коррупция: украинцы назвали главные проблемы страны

Появился свежий соцопрос.

Украинцы считают наиболее серьезной проблемой страны высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. На втором рейтинга самых серьезных проблем стоит коррупция.

Читай также: Украинцы оценили состояние своего здоровья

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По итогу соцопроса удалось узнать, что топ-5 проблем Украины по версии ее граждан выглядит следующим образом:

высокая стоимость жизни и низкие зарплаты - 92,2% респондентов (67% считают проблему очень серьезной, 25,2% - скорее серьезной); коррупция - 91,2% украинцев (69% считают проблему очень серьезной, 22,2% - скорее серьезной); высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг - 90,7% респондентов (67,3% считают проблему очень серьезной, 23,4% - скорее серьезной); военные действия в Донецкой и Луганской областях - 89,8% опрошенных (72,7% считают проблему очень серьезной, 17,1% - скорее серьезной); несправедливость в системе правосудия - 86% граждан (59,9% считают проблему очень серьезной, 26,1% - скорее серьезной).

Данные исследования Info Sapiens

Читай также: Украинцы не доверяют Кабмину и Раде, но верят президенту – опрос

Отметим, что вторая волна опроса проведено компанией Info Sapiens в период с 4 марта по 8 апреля 2020 года в рамках национально репрезентативного опроса проведено 2516 личных интервью. Программа финансируется Европейским союзом и софинансируется и внедряется Министерством иностранных дел Дании.

Напомним, треть украинцев считает, что ситуация с COVID-19 в стране улучшилась. Появились данные свежего исследования.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.