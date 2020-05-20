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Против Порошенко возбудили дело о госизмене, - Офис генпрокурора

Комментариев: 5
Следствие изучит “пленки Деркача”.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
EPA/UPG

Против пятого президента Украины и народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене через пленки обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем.

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Об это сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что сведения по данному делу внесли в ЕРДР по двум статьям: часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 364 (государственная измена и злоупотребление властью - ред.).

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К слову, в 19 мая Деркач обнародовал аудиозаписи якобы разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По словам нардепа, эти разговоры показывают, что страной фактически “руководил Байден”.

Напомним, нардеп Андрей Деркач утверждает, что записи получил от журналистов-расследователей, а датированы они 2015-2016 годами. Парламентарий обещает передать аудиоматериалы в правоохранительные органы, в частности, в ГПУ.

 

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Теги: Порошенко, Офис генпрокурора
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Комментариев (5)
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xapi3mat    20.05.2020, 12:17
Оценка:  0
xapi3mat
госизмена в пользу Украины?
zurbuk    20.05.2020, 11:59
Оценка:  +4
zurbuk
В гундосого кокаинщика рухнул рейтинг так он с московскими шавками начинает новое шоу для отвлечения внимания.
Woodbrother    20.05.2020, 11:54
Оценка:  +4
Woodbrother
Очередная туфта от наших соседей из вонючей московии.
ParisMA    20.05.2020, 11:46
Оценка:  -7
ParisMA
Дай то Бог) хотя я в это не верю) Ничего ему за это не будет! Ни за бомёжку Донбасса, ни за сдачу интересов Украины, ни за сдачу Крыма, ни за офшоры- ни за ЧТО! выйдет сухим из воды!
Woodbrother    20.05.2020, 11:53
Оценка:  +4
Woodbrother
Вам на вашей россии голову лечить пора.
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