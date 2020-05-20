Против Порошенко возбудили дело о госизмене, - Офис генпрокурора

Следствие изучит “пленки Деркача”.

Против пятого президента Украины и народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене через пленки обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем.

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Об это сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что сведения по данному делу внесли в ЕРДР по двум статьям: часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 364 (государственная измена и злоупотребление властью - ред.).

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К слову, в 19 мая Деркач обнародовал аудиозаписи якобы разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По словам нардепа, эти разговоры показывают, что страной фактически “руководил Байден”.

Напомним, нардеп Андрей Деркач утверждает, что записи получил от журналистов-расследователей, а датированы они 2015-2016 годами. Парламентарий обещает передать аудиоматериалы в правоохранительные органы, в частности, в ГПУ.

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