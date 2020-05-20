Гончаренко озвучил вопросы журналистов, которых не пустили на встречу с Зе

Нардеп собрал вопросы от журналистов, которых не пустили на пресс-конференцию Зеленского, и озвучил из трибуны Рады.

Народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко пообщался с журналистами, который не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского в Мариинском дворце, и публично задал все интересующие их вопросы.

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Список вопросов Гончаренко озвучил из трибуны парламента, передают Буквы.

Гончаренко в ходе заседания парламента заявил, что от лица журналистов всеукраинских изданий, представителей которых не аккредитовали на пресс-конференцию Президента, хотел бы задать ему несколько вопросов.

На эту пресс-конференцию не аккредитовали такие украинские СМИ, как “Радио Свобода”, “5 канал”, “Украинский тиждень”, “Главком”, “Буквы” и так далее. Зато они аккредитовали “Шарий.net”. Что это за сепарация СМИ? - спросил Гончаренко.

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Гончаренко адресовал Зеленскому следующие вопросы:

Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при богатом президенте, который имеет виллу в Италии и летает чартерами на отдых?

Почему Софию Федину и Марусю Зверобой нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов не могут найти несколько лет?

Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?

Почему через шесть лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?

Не хотели бы вы поучаствовать в эксперименте и попробовать прожить на полторы тысячи гривен пенсии хотя бы месяц?

Сколько денег вам нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?

Куда подевались наши карпатские леса?

Почему не наказаны соратники Януковича?

И главный вопрос: “Вам не стыдно?, - более эмоционально спросил Гончаренко.

Напомним, в среду, 20 мая, в Мариинском парке в 10:30 началась пресс-конференция президента Владимира Заленского. Общение с журналистами приурочено первой годовщине инаугурации президента. Зеленский должен подвести итоги работы за 12 месяцев.

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