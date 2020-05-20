Нефедов через суд пытается вернуть себе кресло главы таможни

Максим Нефедов в суде пытается вернуть себе должность.

Максим Нефедов пытается через суд вернуть себе кресло главы Государственной таможенной службы.

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Соответствующий иск уже поступил в Окружной административный суд столицы, сообщает Судебная власть Украины.

Отмечается, что Нефедов считает распоряжение Кабинета министров Украины о его увольнении противоправным. Экс-чиновник просит служителей Фемиды отменить это распоряжение Кабмина, а также восстановить его в должности главы таможни.

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Более того, истец просит суд обязать Кабмин выплатить ему сумму зарплаты за период вынужденного прогула, исходя из его среднедневной (среднечасовой) заработной платы.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, Кабмин уволил глав таможни и налоговой. Правительство приняло решение об отставке Максима Нефедова и Сергея Верланова, а также их заместителей.

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