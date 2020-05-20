Зеленский: Боевики, которые в нас стреляют – граждане России

Президент уверен, что помимо местных боевиков на Донбассе воюют и приезжие из РФ.

Огонь по украинским военным на Донбассе ведут граждане России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

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“Боевики, которые в нас стреляют - кто они? Они уже взяли паспорта, они уже граждане России… Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация“, - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что среди участников конфликта на Донбассе гражданами РФ являются не только жители оккупированных территорий, получившие российские паспорта.

Есть много доказательств причастности, там, русская десантура, разные, которые на той территории, которые стреляют по нашим людям - мы все это понимаем... Точно знаем их количество. И знаем, почему они стреляют. Там все есть: и российские военные, и российские граждане. Там все они есть, - заявил президент.

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Также Зеленский рассказал, что на переговорах в Минске представители группировок “ДНР“ и “ЛНР“ по всем ключевым вопросам консультируются с руководством из России.

Если эти люди, которые там в Минске сидят, и когда какой-то сложный вопрос, они куда-то – “подождите, нам надо выйти“ - и они выходят, звонят, мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем, откуда из России идут команды, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о желании Леонида Кучмы покинуть должность руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

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