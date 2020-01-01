Шмыгаль: Возобновлять авиарейсы пока нет смысла
До 15 июня правительство не будет рассматривать вопрос о возобновлении авиасообщения с внешним миром.
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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 20 мая.
Что касается работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок, к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозчики смогут вылетать и куда-то лететь. Пока что аэропорты наших стран-партнеров закрыты, - сказал Шмыгаль.
Также глава Кабмина добавил, что пока что нет смысла возобновлять рейсовые перелеты, поскольку большинство стран-партнеров по авиасообщению еще не собираются открывать свои аэропорты.
Откроется возможность проведения международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений к 288 постановлению. Межобластные перевозки мы пока что не открываем, - сказал премьер.
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При этом Шмыгаль добавил, что межобластные перевозки могут возобновиться в начале июня.
Напомним, в Украине запускают железную дорогу и авиаполеты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал подробности о работе общественного транспорта в Украине.
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