Прохладно, но сухо: прогноз погоды на 21 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода 21 мая.

Сегодня, 21 мая, в Украине ожидается сухой и солнечный день. Между тем, в некоторых областях вероятны осадки в виде кратковременного дождя.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На Западе страны сегодня будет солнечно и сухо. Между тем, днем воздух прогреется максимум до +18 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.

На Востоке страны будет преимущественно солнечно. В Донецкой области вероятны кратковременные дожди. На улице +15…+17 градусов, ночью - до +9 градусов.

Южным регионам стоит ждать дождей. Днем термометр покажет до +18 градусов. Ночью ожидается +8…+11 градусов.

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В северной части страны 21 мая будет сухо и солнечно. Максимальная температура днем - +17 градусов, а ночью - +5 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине будет облачно с прояснениями. Днем на улице будет +15…+18 градусов. Ночью воздух прогреется до +8 градусов.

В Киеве 21 мая будет солнечно и сухо. На термометре всего +14…+16. Ночью воздух прогреется максимально до +5 градусов.

Напомним, в Киеве постепенно очищается воздух. До сих пор фиксируется превышение допустимых концентраций отдельных веществ, но в целом состояние воздуха в столице улучшается.

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