Под Киевом пьяная женщина избила ногами полицейского

Работнику патрульной полиции диагностировали сотрясение мозга.

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Пьяная женщина напала на сотрудника патрульной полиции в Киевской области, ударила его ногой в голову. У правоохранителя диагностировали сотрясение мозга. Таким способом 30-летняя женщина в нетрезвом виде пыталась “противостоять произволу полицейских“, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Инцидент произошел на контрольном стационарном пункте полиции автодороги Киев-Одесса возле города Белая Церковь. Наряд патрульной полиции остановил автомобиль, который двигался с одной включенной фарой. Во время остановки работники полиции проверили документы у водителя, который сразу устранил техническую неисправность и сел за руль, чтобы ехать дальше.

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Однако в это время из машины вышел пассажир, который имел явные признаки опьянения, и начал выяснять у патрульных причину остановки. Вел себя нагло, на замечания полицейских не реагировал, выбежал на проезжую часть дороги. Чтобы уберечь мужчину от трагических последствий, правоохранители пытались его оттащить от трассы.

Именно тогда “на защиту своего родственника“ вышла из машины молодая женщина. Она неожиданно изо всей силы нанесла ногой удар в голову одному из патрульных полицейских.

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30-летнюю женщину задержали и установили, что содержание алкоголя в крови составил 1 промилле. Пострадавшему полицейскому врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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Женщине, которая сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

А ее родственник отделается уплатой штрафа. Работники полиции составили в отношении него три административных протокола за нарушение ПДД пешеходами, за появление в общественных местах в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

Напомним, под Харьковом у супругов изъяли почти тонну наркотиков. Семейная пара в одном из райцентров области активно занималась наркобизнесом.

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