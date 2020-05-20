Половина областей не готова к смягчению карантина, - Минздрав

Многие регионы пока не готовы к смягчению карантина.

Всего 13 областей Украины готовы к ослаблению карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает LB.ua.

Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, - сказал чиновник.

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Кроме того, Кузин отметил, что вближайшее время Минздрав и ЦОЗ обнародуют общую таблицу по всем показателям.

Она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто - нет. Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое, - объяснил Кузин.

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К слову, по данным чиновника, Киев под эти параметры тоже пока не попадает.

Напомним, три министра летят на Буковину, где больше всего случаев Covid-19. Министры лично оценят эпидемиологическую ситуацию в Черновицкой области.

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