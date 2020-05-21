Нацсовет проверит 1+1 из-за карты Украины без Крыма

В новостном сюжете телеканала была показана карта Украины, на которой отсутствовал Крымский полуостров.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телерадиокомпании Студия 1 + 1 из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без аннексированного Крыма. Такое решение было принято на заседании 21 мая, говорится в сообщении Нацсовета.

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“Мониторингом Национального совета 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей ТСН, в сюжете “Обвал цен“ (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot“, - говорится в сообщении.

В Нацсовете говорят, что речь идет о карте от энергетической европейской биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы.

Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании“, которыми телерадиоорганизацию обязано соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и распространять объективную информацию, - добавляет Нацсовет.

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Проверку телеканала проведут после завершения карантина, а по ее результатам будет принято “законодательно обоснованное решение“.

Отметим, что в указанном ролике от 1+1, загруженном на Youtube-канал программы ТСН, в этом сюжете карта не показана.

Напомним, в конце февраля Нацсовет оштрафовал NewsOne из-за высказываний о “восставшем Донбассе“. Ведущий телеканала допустил в своей речи высказывания, которые в Нацсовете сочли попыткой разжечь вражду.

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