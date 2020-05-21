Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацсовет проверит 1+1 из-за карты Украины без Крыма

Комментариев: 2
В новостном сюжете телеканала была показана карта Украины, на которой отсутствовал Крымский полуостров.
В программе ТСН показали карту Украины без Крыма
В программе ТСН показали карту Украины без Крыма
facebook.com/tsn.ua

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телерадиокомпании Студия 1 + 1 из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без аннексированного Крыма. Такое решение было принято на заседании 21 мая, говорится в сообщении Нацсовета.

Читай также: Нацрада оштрафовала телеканал НАШ из-за интервью с Азаровым

“Мониторингом Национального совета 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей ТСН, в сюжете “Обвал цен“ (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot“, - говорится в сообщении.

В Нацсовете говорят, что речь идет о карте от энергетической европейской биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы.

Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании“, которыми телерадиоорганизацию обязано соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и распространять объективную информацию, - добавляет Нацсовет.

Читай также: В Литве телеканалы решили заменить российские передачи украинскими

Проверку телеканала проведут после завершения карантина, а по ее результатам будет принято “законодательно обоснованное решение“.

Отметим, что в указанном ролике от 1+1, загруженном на Youtube-канал программы ТСН, в этом сюжете карта не показана.

Напомним, в конце февраля Нацсовет оштрафовал NewsOne из-за высказываний о “восставшем Донбассе“. Ведущий телеканала допустил в своей речи высказывания, которые в Нацсовете сочли попыткой разжечь вражду.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Нацрада, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, 1+1, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
БЕЗУМЕЦ+    21.05.2020, 14:07
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ+
На березу сук
СливнойБачок    21.05.2020, 13:28
Оценка:  +3
СливнойБачок
Телеканал 1+ 1 - это канал Коломойского + Зеленского.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь