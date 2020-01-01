Зеленский: Буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам

Президент поручил начислить надбавки всем врачам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил к концу недели всем больницам, которые боролись с коронавирусом, заключить соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель.

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Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

На данный момент заключено почти 80% сделок. В частности, полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи.

С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных сделок серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои, - отметил Владимир Зеленский.

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Кроме того, в ходе совещания обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин в Украине показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На это указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности. К примеру, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введены карантинные мероприятия и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, всего 13 областей Украины готовы к ослаблению карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

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