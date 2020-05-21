Внефракционные нардепы в Раде создали новую партию

Новая политическая сила возникла на основе депутатской группы "За будущее".

На основе депутатской группы “За майбутнє“, в которую вошла часть внефракционных депутатов Верховной Рады, создана политическая партия. Ее возглавил народный депутата Игорь Палица, сообщает официальная Фейсбук-страница депутатской группы.

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Учредительный съезд партии прошел в среду, 20 мая. Новая политсила уже объявила о своих намерениях поучаствовать в местных выборах осенью 2020 года.

Для справки. Парламентская группа “За майбутнє“ состоит из 22 народных депутатов. Все ли они вошли в новую партию, в сообщении не указано.

Напомним, на днях социологи показали свежий рейтинг партий. Президентская партия “Слуга народа“ остается лидером, но на потенциальных выборах уже не получит монобольшинство в Раде.

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