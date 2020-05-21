Минюст хочет отменить люстрацию коммунистов

Министерство готовит поправки в законодательство, которыми снимаются ограничения для советских коммунистов.

Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Соответствующие поправки к закону о люстрации готовят к голосованию в Верховной раде, пишет РБК-Украина.

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В ближайшие дни новый законопроект о люстрации одобрит Кабинет министров, и документ направят на голосование в Верховной раде. Этот законопроект подготовлен с учетом рекомендаций Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал люстрацию нарушением прав человека.

Документом, среди прочего, предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.

Сейчас люстрировать коммунистические власти – это больше популизм, чем реальная борьба с системой, - отметил министр.

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В то же время в новом законе о люстрации планируют сохранить ограничения в отношении бывших сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Напомним, на днях Сумской суд вернул на должность люстрированного прокурора Дмитрия Андреева. Теперь ему выплатят больше миллиона за “вынужденный прогул“.

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