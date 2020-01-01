Украина попрощалась с погибшим на Донбассе комбатом Губановым
В пятницу, 22 мая, украинцы простились с погибшим Героем Украины, командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым.
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Фото с прощальной церемонии на своей странице в Twitter опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Сам Аваков прибыл на похороны комбата Губанова. Также среди присутствующих были его сослуживцы и подчиненные.
Склоняем головы перед погибшим Героем Украины командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым. На войне с первых дней его проклинали враги Украины, а он остался верен присяге. Принципиальный, настоящий офицер своего государства! Чтим и помним героев! Украина победит! - написал Арсен Аваков.
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Напомним, командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил.
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