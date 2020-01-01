Украина попрощалась с погибшим на Донбассе комбатом Губановым

На церемонию прибыл Арсен Аваков.

С комбатом Губановым простились сегодня, 22 мая Twitter/Арсен Аваков

В пятницу, 22 мая, украинцы простились с погибшим Героем Украины, командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым.

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Фото с прощальной церемонии на своей странице в Twitter опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Губанову дали звание Героя Украины Twitter/Арсен Аваков

Сам Аваков прибыл на похороны комбата Губанова. Также среди присутствующих были его сослуживцы и подчиненные.

На церемонию прибыли коллеги комбата Twitter/Арсен Аваков

Склоняем головы перед погибшим Героем Украины командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым. На войне с первых дней его проклинали враги Украины, а он остался верен присяге. Принципиальный, настоящий офицер своего государства! Чтим и помним героев! Украина победит! - написал Арсен Аваков.

Также на похороны прибыл Аваков Twitter/Арсен Аваков

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Напомним, командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил.

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