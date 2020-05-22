Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге девушка из травмата расстреляла прокурора, - СМИ

Комментариев: 1
Мужчина тяжело ранен.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Кривом Роге девушка их травматического пистолета выстрелила в прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку. 

Читай также: В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с женой

Об этом сообщает Первый городской, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, инцидент случился около полуночи 21 мая в Саксаганском районе Кривого Рога возле отеля "Украиночка". Именно там прокурор находился на праздновании дня рождения.

К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна, - сказано в сообщении.

Читай также: Бойня под Житомиром: Жена охотника назвала причину расстрела нацгвардейцев

Также источник сообщил, что прокурора экстренно госпитализировали в городскую больницу №2. Его состояние оценивают, как крайне тяжелое. 

Издание сообщает, что информацию об инциденте подтвердили в местной полиции. Подозреваемая задержана, открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины). Между тем, на сайте полиции информации о происшествии пока нет. Причин поступка девушки также не называют.

Напомним, на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек. Мужчина стрелял из охотничьего ружья марки "ИЖ".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: полиция, стрельба, прокурор, травмат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Media-sapiens    22.05.2020, 14:54
Оценка:  0
Media-sapiens
Пшонка, Пискун, Пипка...
Их специально по фамилиям подбирают?
dron29    22.05.2020, 14:30
Оценка:  +2
dron29
Наверное Алексея Пипка - совал пипку куда не следует.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь