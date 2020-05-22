В Кривом Роге девушка из травмата расстреляла прокурора, - СМИ

Мужчина тяжело ранен.

В Кривом Роге девушка их травматического пистолета выстрелила в прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку.

Читай также: В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с женой

Об этом сообщает Первый городской, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, инцидент случился около полуночи 21 мая в Саксаганском районе Кривого Рога возле отеля "Украиночка". Именно там прокурор находился на праздновании дня рождения.

К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна, - сказано в сообщении.

Читай также: Бойня под Житомиром: Жена охотника назвала причину расстрела нацгвардейцев

Также источник сообщил, что прокурора экстренно госпитализировали в городскую больницу №2. Его состояние оценивают, как крайне тяжелое.

Издание сообщает, что информацию об инциденте подтвердили в местной полиции. Подозреваемая задержана, открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины). Между тем, на сайте полиции информации о происшествии пока нет. Причин поступка девушки также не называют.

Напомним, на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек. Мужчина стрелял из охотничьего ружья марки "ИЖ".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.