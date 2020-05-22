Боевики на Донбассе ударили по ВСУ из беспилотника: есть раненый
В пятницу, 22 мая, террористы в зоне ООС на Донбассе ранили украинского военнослужащего.
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Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба ООС, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли военных ВСУ вблизи населенного пункта Старогнатовка.
Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, - сообщили в штабе ООС.
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Отмечается, что раненного воина оперативно доставили в госпиталь, где ему оказывают медицинскую помощь.
Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ, - добавили в штабе ООС.
На данный момент потери противника устанавливаются.
Напомним, в сети слили видео работы снайпера ВСУ по террористам “ДНР“. Видеоролик показал офицер ВСУ.
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