Боевики на Донбассе ударили по ВСУ из беспилотника: есть раненый

Ранен один украинский защитник.

В пятницу, 22 мая, террористы в зоне ООС на Донбассе ранили украинского военнослужащего.

Читай также: ОБСЕ зафиксировала тяжелую артиллерию боевиков в жилых кварталах

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба ООС, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли военных ВСУ вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, - сообщили в штабе ООС.

Читай также: Названо имя погибшего бойца ВСУ на Донбассе

Отмечается, что раненного воина оперативно доставили в госпиталь, где ему оказывают медицинскую помощь.

Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ, - добавили в штабе ООС.

На данный момент потери противника устанавливаются.

Напомним, в сети слили видео работы снайпера ВСУ по террористам “ДНР“. Видеоролик показал офицер ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.