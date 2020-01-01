Отправляли украинцев в Польшу: На Волыни разоблачили работорговцев

Преступники вербовали волынян на хорошо оплачиваемую работу в Польшу, но на деле отправляли в фактическое рабство.

Сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми разоблачили незаконную деятельность двух жителей Любешевского района Волынской области, которые в течение 2019 и 2020 годов вербовали и отправляли жителей региона в Польшу с целью незаконной трудовой эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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“Сегодня оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следователи ГУНП в Волынской области совместно с оперативно-розыскным отделом Луцкого пограничного отряда с привлечением бойцов роты полиции особого назначения провели ряд санкционированных обысков в помещениях и транспортных средствах фигурантов“, - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, а также около 4 кг янтаря-сырца, вещество растительного происхождения, внешне похожее на марихуану, предмет похожий на пистолет, мобильные телефоны и транспортное средство. Изъятое направят в Волынский научно-исследовательский экспертный криминалистический центр МВД Украины для проведения соответствующих экспертиз.

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Как отметили в полиции, в ходе следствия выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, находящихся в трудном материальном положении и обещали трудоустройство в Польше, достойные условия проживания и хорошую оплату труда. После предоставления согласия фигуранты доставляли пострадавших к месту работы в Польше, где люди в течение длительного времени были вынуждены работать без оплаты на опасных для жизни и здоровья работах и ​​жить в ужасных условиях.

Люди выполняли опасные работы на электростанции без специальной одежды, средств защиты, альпинистского снаряжения и соответствующих допусков. Волыняне вынуждены были работать нелегально, а работодатели прятали их от польских правоохранителей, - сообщает волынская полиция.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрений за совершенные преступления. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что трое украинцев попали в трудовое рабство в Словакии. Граждан Украины освободила словацкая полиция во время спецоперации.

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