Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию на Одесщине, - СБУ

Иван Баканов рассказал о вызовах СБУ в Одесском регионе.

Иностранные спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Одесской области, однако Служба безопасности Украины успешно противостоит таким попыткам. Об этом руководитель СБУ Иван Баканов заявил во время визита на Одесщину, информирует пресс-центр СБ Украины.

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Баканов подчеркнул, что СБУ уделяет Одесской области особое внимание в связи с интересом спецслужб различных государств к региону.



"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем", - сказал Баканов.

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Руководитель СБУ также отметил, что Одесская область является одним из самых непростых регионов в Украине.



"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", - добавил он.



По словам Баканова, главными приоритетами СБУ в Одесской области Баканов является борьба с сепаратизмом, терроризмом, диверсиями, киберугрозами, а также защита государственности.



Напомним, власти Болгарии требует не разделять Болградский район Одесской области.

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